日本戀愛真人秀又傳出悲劇，結婚實境節目《いきなりマリッジ》的23歲女星濱崎麻莉亞，昨天晚間（28日）傳出驟逝消息，噩耗傳出讓外界震驚不已，工作人員也發聲明確認死訊，至於死因僅表示「仍在確認中」。

日本結婚實境節目《いきなりマリッジ》（突然閃婚），日前開播到第四季，內容主要是找來八對男女在初次見面就舉辦婚禮，在共度30天後在最終日決定是否真的要結婚，不過28日深夜，製作單位突然在官網公告濱崎麻莉亞死訊，只不過若是生病或是事故，通常都會在聲明裡說明，如今隻字未提濱崎麻莉亞死因，僅表示「仍在確認中」，目前也已向死者家人表達深切慰問，至於節目則預計將停播。

而濱崎麻莉亞去年參與過另一網路平台戀愛實境節目，她在參加「突然閃婚」節目時表示「想要生很多小孩，所以想快結婚」，沒想到做出最終選擇前卻發生憾事，也瞬間登上日本熱搜關鍵字，目前各家媒體也開始追蹤原因，但未發現被網路霸凌的跡象。

日本實境秀《雙層公寓》今年5月才爆出22歲的木村花因不堪網友霸凌過世，後來傳出主因是她在節目裡被製作單位私下慫恿，不滿衣服被同屋男拍檔小林快亂洗縮水鏡頭前大發飆，未料引來網友批評，她不堪其擾悲憤之下結束生命，也掀起日本擬修法防治網路霸凌。

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