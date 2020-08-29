據媒體日前最新發布的民調顯示，新北市長侯友宜以73%滿意度力壓群雄，成為全台滿意度第一的政治人物，台中市長盧秀燕也博得好佳績，以45%的滿意度排名第七，同時也是藍營第二名。對此，有媒體認為，侯友宜和盧秀燕的好表現卻透露著對國民黨的警訊。

TVBS民意調查中心26日公佈最新全台政治人物聲量調查，侯友宜以滿意度73％穩站龍頭，2至5名則是衛福部長陳時中、蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲。前10名都是綠營人士，只有盧秀燕是藍營唯二進入前十的政治人物，還是唯二的女性，過去盧有不敗女神之稱，現在也成為藍營一姐。

值得警惕是在韓流退去後，國民黨政黨認同度下滑，相關藍營政治人物的滿意度也不如以往，只有侯友宜、盧秀燕擠進前10名。前總統馬英九排11名、黨主席江啟臣排在12名，都在十名之後。國民黨最急迫就是振衰起敝，或許能在侯盧之中找解答。

對此，港媒《中評網》卻認為侯友宜和盧秀燕的高聲望，對國民黨是一大警訊。該媒體直言，盧秀燕在國民黨敗選後，開始學習侯友宜淡化國民黨色彩、降低政治性，只要和台中市市政無關都不表態，這樣的作法也反映在民調上的好成績。但是，當侯友宜和盧秀燕等藍營政治人物要選擇和國民黨保持距離來明哲保身時，這對藍營而言是非常大警訊，如果國民黨再不扭轉窘境，就難再重新擦亮這塊百年政黨的招牌。

(中時新聞網)