We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE — MLB (@MLB) August 29, 2020

美國演員查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）傳出今日因大腸癌病逝，享年43歲，他同時在《傳奇42號》飾演男主角—大聯盟第一位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），巧合的是，今年因為疫情，「傑基羅賓森日」延到今日舉辦，卻傳出令人難過的消息，大聯盟也發布聲明向鮑斯曼致意。

鮑斯曼生涯前4部電影，有3部是與運動相關，其中2013年在《傳奇42號》中擔綱演出男主角羅賓森，為他獲得不少獎項的提名，電影講述羅賓森在1947年突破了大聯盟的種族障礙，成為第一名黑人球員，在布魯克林道奇所遇到的種族歧視，不過儘管他遇到仇恨和暴力，但他從未進行報復。

鮑斯曼在2018年飾演《黑豹》男主角而揚名國際，電影上映後橫掃全球票房，《黑豹》從主角到導演都是由黑人擔綱，成為黑人重要的精神象徵。

大聯盟「傑基羅賓森日」通常舉辦在每年4月15日，也是羅賓森出道紀念日，這一天每位參賽的球員都會身穿羅賓森代表的42號球衣，42號也在各隊成為退休號碼。不過由於今年遇到新冠肺炎疫情，傑基羅賓森日延到今日舉辦，卻也剛好成為電影男主角鮑斯曼去世的日子。

大聯盟隨後也在推特向這位出色的非裔演員致意，「查德威克·鮑斯曼的離世使我們感到震驚，他在《42（傳奇42號）》中出色的演出將經得起時間的考驗，成為向後代觀眾講述傑基羅賓森傳奇故事的有力媒介。」

《傳奇42號》電影海報。（截自網路）

(中時 )