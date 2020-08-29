楊丞琳紀念出道20週年「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，將於11月6、7、8日台北小巨蛋首演。門票今上午11點在KKTIX售票系統啟售，不到5分鐘完售3場共3萬張門票，得知此消息，楊丞琳開心表示：「謝謝大家，搶票辛苦了！這20年來的耕耘，很值得！演唱會見～」她昨花兩個小時，在臉書和IG邀粉絲一起共同直播。

繼之前曝光主題「像是一顆星星」演唱會海報，票房秒殺的今天，楊丞琳再度釋出一張完全不同風格的造型，這次換上了歐美最前衛的虛擬時裝（CYBER FASHION），這件充滿未來感的銀色禮服，像是把當代知名藝術家JEFF KOONS的雕塑穿在身上，這是來自克羅埃西亞的數位時裝品牌TRIBUTE BRAND Lady Gaga造型總監Nicola Formichetti 與之聯名合作的新銳設計單位，歐美版的VOGUE和知名潮流雜誌都爭相報導，強調是為網路世代（CYBER AGE）設計的虛擬時裝。

當楊丞琳第一次聽到這次演唱會海報視覺總監的推薦，就非常樂意大膽嘗試這種虛擬時尚，「這就像是把我前陣子熱愛的動森遊戲時裝化一樣，可以用這種方式詮釋演唱會海報真是太有趣了」；這也是首度有亞洲藝人和該品牌合作。為了這一次20週年「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會海報，楊丞琳打破了自己過去20年的穿衣尺度，以前絕不會出現在她身上的緊身衣，這次也被造型師說服大膽嘗試，除了符合她求新求變不愛重複的表演風格，也可以看出她每一次新作品都想呈現給觀眾們不一樣風貌的誠意。

楊丞琳11月演唱會門票一開賣隨即秒殺。（環球提供）

(中時 )