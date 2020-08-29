高鈺婷在選舉期間就有「竹科安心亞」、「新竹林志玲」等稱號，更榮登網紅蔡阿嘎推薦的10大美女立委候選人第一名。圖為台灣第一名模林志玲。

時代力量昨公布決策委員改選結果，15名決策委員今首度召開決策委員會，透過推選方式選出新任黨主席，最終由拿下第2高票的時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席，高鈺婷成為時力首任女性黨魁，任期將到明年2月28日。

高鈺婷在臉書發文表示，這次時代力量的決策委員與黨主席的改選，從起因到過程，甚至到昨天開出票前，持續有黨員退黨、退選，風波不斷，她將以黨主席的身分跟大家承諾她扛起這份責任的決心。

高鈺婷表示，這些政治事故，都是時代力量的危機，但其實，也是一再考驗時代力量能不能有反省自己的能力、檢討做不好、做不對的地方。只有挺過風暴、並且勇敢改革自身，才有機會重新打造時代力量，成為一個民眾願意信任，甚至託付政治信念的政黨。

這一任的黨主席與決策委員們，都有這樣的嚴肅認知：我們是因為黨內風暴而被黨員選中、慎重託付。所以，在這半年的任期內，時間雖短，但我們任務艱鉅，我們要有這樣的企圖心跟願力，讓時代力量重新成為台灣群眾，對於良善政治文化的選擇。

高鈺婷邀請大家持續鞭策時代力量，跟她一起往前走。要驗證時代力量，每一個人都會是歷史的見證者、是監督者、也是行動者。

(中時新聞網)