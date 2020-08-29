《不當黨產處理條例》釋憲案，司法院大法官昨宣告全部合憲，國民黨的黨產將全部歸零，對此，新北市長侯友宜今站出來喊話，「這是國民黨最艱難時刻！」身為黨員一定會共同面對、度過難關，讓國民黨永續走下去，國民黨加油！

不當黨產委員會在2016作成處分，認定國民黨持有資產合約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及附隨組織不當取得，命國民黨30天內將兩公司股權移轉國有，國民黨、中投及欣裕台等不服處分，提起多件行政訴訟，大法官昨解釋條例未違憲。

(中時 )