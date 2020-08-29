千億黨產宣告歸零 侯：與國民黨共度難關 13:042020/08/29 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大法官宣布黨產條例合憲，新北市長侯友宜強調會與國民黨共同面對！。（許家寧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《不當黨產處理條例》釋憲案，司法院大法官昨宣告全部合憲，國民黨的黨產將全部歸零，對此，新北市長侯友宜今站出來喊話，「這是國民黨最艱難時刻！」身為黨員一定會共同面對、度過難關，讓國民黨永續走下去，國民黨加油！ 不當黨產委員會在2016作成處分，認定國民黨持有資產合約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及附隨組織不當取得，命國民黨30天內將兩公司股權移轉國有，國民黨、中投及欣裕台等不服處分，提起多件行政訴訟，大法官昨解釋條例未違憲。 (中時 ) #國民黨 #黨產 #大法官 #處分 #全部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《黨產條例》合憲 民進黨：大法官用法治方式實現轉型正義 18:432020/08/28 政治 國民黨背水一戰 黨產條例釋憲今揭曉 04:102020/08/28 政治要聞 新聞早班車》陸頻軍演秀肌肉 自誇敵人無處可逃 07:162020/08/29 政治 黨產條例完全合憲 49案將重啟 04:102020/08/29 政治要聞 銀髮族暨健康照護產業峰會 報名中 04:102020/08/29 企業經營 為經貿關係升級鋪路 我明年起擴大開放美豬、美牛 04:102020/08/29 財經要聞 大法官宣告《黨產條例》合憲 國民黨千億黨產全歸零 16:122020/08/28 政治 募款壓力大 國民黨高市主委難產 04:102020/08/29 地方新聞 黨產條例「合憲」 國民黨批：中華民國憲政秩序與司法最黑暗的一天 18:232020/08/28 政治 國民黨不可以 民進黨可以 總統稱時空環境改變 美豬牛元旦攻台 04:102020/08/29 生活新聞 政治熱門新聞 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 對岸飛彈若打過來 年輕人終吐心聲網猛喊讚 - 政治 對岸若打台灣「這個地方」 沈富雄：美國不會袖手不管 - 政治 高雄暴雨淹水 韓國瑜清淤有用嗎？王淺秋給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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