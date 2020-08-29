蔡英文總統昨（28）日宣布，將開放含有豬肉萊克多巴胺美國豬肉進口，並放寬30月齡以上的美國牛肉進口，遭質疑民進黨在野時強烈反對美豬美牛進口，執政後態度大轉彎。對此，國民黨立委葉毓蘭忍不住大酸，「小豬撲滿變美豬撲滿」。

明年1月1日起，將開放美國豬肉進口，葉毓蘭在臉書表示，這項政策將跳過立法院審議，直接以行政命令施行，「號稱最會溝通的政府，現在連民進黨的立委都是到最後一刻才被告知」，依民進黨過去反對前總統馬英九開放美牛進口的批判標準，她就是被民進黨標準認證的「無能總統」。

葉毓蘭指出，蔡英文過去說萊克多巴胺不安全，現在卻說安全，又說「時空環境改變」，說來說去都是「蔡英文的標準」，連溝通的標準都變了，就連民進黨委員都是當天才獲得通知，王美惠、鍾佳濱、蔡易餘等綠委，針對進口美豬都拒絕表達意見。

2013年民進黨堅持瘦肉精零檢出，爭取「糧食主權」，要求政府不要開放美豬進口，農產品開放進口影響的不只是農民，還有廣大的消費者，葉毓蘭說，現在這些在執政黨眼中都不是問題了。

根據2018年統計數據，台灣豬肉消費量為牛肉6倍，葉毓蘭表示，我國飲食文化習慣吃內臟，但瘦肉精容易殘留於動物內臟，對國人健康威脅遠高過美日等國，質疑政府不讓立法院辯論是在怕什麼？

葉毓蘭在文章最後標籤「我ok你先吃」，更引用外送平台的台詞狠酸「蔡英文：今晚我想來點美豬瘦肉精」。

(中時新聞網)