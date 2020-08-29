2014年房祖名涉毒被逮。（圖／中時資料照片）

成龍豪宅被登上法拍網。（圖／取自網易娛樂微博）

先前「星爺」周星馳傳出因疫情影響，出售香港豪宅換現金，昨(28日)陸媒報導影壇大哥成龍疑似也陷財務困境，他名下位於北京二環的豪宅登上當地法拍網，起標價7190萬人民幣，約3.7億台幣，更有傳言指2014年房祖名和柯震東等人就是在此處吸毒被抓。

據《網易娛樂》報導，一戶位於北京東城區的豪宅最近登上法拍網，從網上所登資訊看來，該房含6房3廳，約368坪，已有18人對此有興趣，將於下月28日上午10時開始拍賣，更引人注目的是，該戶房產的所有人正是成龍，根據成龍公司的回應，2007年成龍買進該處豪宅後，一家三口到北京時就常在此居住。

至於成龍突然低調賣出豪宅到底所為何因？《網易》查出，該房產的開發商「御嘉置地」，2006年成龍曾為此公司的房地產站台，酬勞約2060萬人民幣，後來成龍出手買進該處兩戶房產，要價3360萬人民幣，其中2060萬人民幣用酬勞折抵，剩餘的1300萬人民幣由轉帳付清。

隔年「御嘉置地」交房後竟沒有申請產權變更，使成龍一家13年來名義上都是「住在別人的房子」，後來御嘉置地與其他公司有債權問題，被天鴻控股要求扣押財產，成龍所買的兩戶豪宅與車位都被列為扣押的項目裡，才導致如今成龍和林鳳嬌一家只好搬離該處，無奈放手住了13年的豪宅。

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(中時新聞網)