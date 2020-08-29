美國陸軍特戰司令部28日表示，一架陸軍黑鷹直升機27日在南加州柯羅納多一帶進行例行訓練時墜毀，造成2人死亡與3人受傷，軍方已展開進一步調查。

陸軍特戰司令部發言人在聲明表示，美國陸軍特種作戰司令部的一個部隊27日在加州柯羅納多附近進行例行訓練時發生墜機，導致2死3傷，官員正在調查墜機原因。不過，美軍方並未多透露其他訊息，連機型等資訊都沒透露。

另外，據「洛杉磯時報」引述一名國防部官員指出，一架UH-60黑鷹直升機27日墜毀於聖克里門提島（San Clemente Island），同樣造成2死3傷，出事單位為陸軍第160航空特戰團（160th Special Operations Aviation Regiment）。歸海軍掌管的聖克里門提島位於加州聖地牙哥市西部112公里外，島上有飛機場、轟炸訓練場和一個特種作戰部隊使用的訓練設施。

美軍近期一個月內再次發生演習事故。就在7月31日美海軍也曾表示，海軍陸戰隊7月30日在南加州海岸附近進行訓練演習時發生嚴重事故，一輛兩棲突擊車突然進水，造成1人當場死亡，另外8名失蹤的士兵隨後也被推定全部死亡。

(中時新聞網)