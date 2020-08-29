埔心二重湳黃義故居（即黃三元故居），水圳、橋樑、植栽及寬敞的前埕構成美麗景觀，同時有風水學的聚財考量。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心二重湳黃義故居（即黃三元故居），前有樓台，一樓為亭仔腳、二樓露臺，造型優美。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心二重村黃三元故居，建物後方可見中間兩層樓，兩側一層樓之特色，為磚木混構。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市第一市場、埔心黃三元故居，正式被登錄為彰化縣歷史建築，前者為南彰化鄉間難得一見的洋樓，後者見證日治時期員林街市街改正的歷史；有關土地使用分區、指定保存的土地範圍及動線，也將成立專案小組實測後，再提送審議。

彰化縣第一屆文資審議會28日舉行今年度第3次會議，針對彰化縣內古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀等審議10案、通過2案。俗稱「黃三元故居」的埔心二重湳黃義故居，格局典雅大方，頂部橢圓形高窗甚具特色；前有樓台，一樓為亭仔腳、二樓露臺，寬敞的前埕以風水聚財考量設計水流曲繞，由水圳、橋樑與植栽構成優美景觀。

「原員林街消費市場」呈對稱配置的「回」字形，正立面仿西洋歷史型式建築，砌築精緻清水磚、洗石子及13溝面磚，配合空間通風、採光機能需求，採偶柱式大跨度木屋架，原構法仍完整保存，全台類似之日治時期市場建築已不多見。

至於員林市公所出水巷12號、北斗鎮公所地政二巷33號宿舍進入指定或登錄審查程序，溪州鄉三條國小日式宿舍解除列冊追蹤。二水公會堂、二水分駐所（所長宿舍及升旗台）通過變更登錄理由，土地地號分割結果將辦更正公告。

(中時 )