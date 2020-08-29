網路紅人「館長」陳之漢28日凌晨遭伏襲槍擊，劉姓嫌犯花3000元包下計程車，埋伏177分鐘後，對館長近距離連開3槍後，持搶跳上車直奔警局自首，還堅持要等曾任法官的大咖律師到場才願接受訊問，陪偵律師費每小時約1萬元。辦案人員不解，劉嫌原本在超商打工，最後無業，怎有如此資源與人脈，懷疑他可能只是槍手，幕後還有指使的藏鏡人。

據了解，劉嫌目前無業，在家是啃老族，全靠爸爸給的生活費度日，家人對他為什麼有錢加入會員健身、聘請律師，花3000元包計程車，感到相當訝異。而且劉嫌使用的疑似「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，是「沙漠之鷹」的兄弟版本，國內黑市價格上看50萬，家人更難相信他有這筆錢買槍。總總疑點讓檢警懷疑，這起槍擊案幕後可能有藏鏡人。

律師呂秋遠今晨也在臉書分析說，陳嫌性騷館長擾恐怕是鋪陳橋段，目的是為了掩飾真正動機。還質疑說，兇手住內湖，為何到林口健身？而且嫌犯所持的手槍是制式手槍，持有至少判處5年以上有期徒刑，更別說這種手槍價格不斐，加上他收入極低，卻無法交代來源，還能當場聘請2位律師陪同偵訊，又知道自首求減刑。言下之意在指，劉嫌不排除只是受人指使的槍手。

除了家人無法相信劉嫌有資源買槍、請王牌雙律師，他的鄰居也說，他雖然身上有刺青，但看起來就像是個小屁孩，不像混黑道，懷疑應該是被慫恿或有人教唆。

據了解，劉嫌今年4月間為替友人的女友處理與前男友的租屋與買車糾紛，因為圍毆對方而吃上妨害自由、傷害、毀損等官司。

(中時新聞網)