香港普及社區檢測計畫將在下周二展開，市民今早7時起可在網路預約檢測。當局表示，截至中午12時，首五小時共有117,700人登記。全港設有141個檢測採樣中心。

星島日報報導，香港公務員事務局長聶德權出席電台節目時表示，全民檢測預約系統今早運作順暢，首兩小時已經有約3萬名市民預約參與。他指出，理解有市民擔心部份社區檢測中心較接近民居，但強調今次檢測對象是無病徵市民，檢測中心與街上的風險相若，市民只有在採樣時才會除下口罩，而場內亦有做足預防感染措施，相信感染風險不高，呼籲市民盡快預約檢測。

聶德權表示，政府會另外與私營化驗所合作，派檢測人員前往長洲為居民採樣，惟檢測站未必會連續14天運作。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（29日）在香港電台節目上指出，在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化，因為大多數的呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣更容易傳播，新冠肺炎疫情亦是去年12月開始爆發，須準備提防屆時爆發第四波疫情，強調須全民戴口罩。他形容，即使第三波疫情回落，只能說是慘勝一場，須從這次疫情經驗改善四項防疫措施，包括為防輸入個案，邊境控制必須做到接近滴水不漏，盡量減少豁免檢疫人數等。

(中時 )