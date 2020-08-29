華為投資控股有限公司28日在銀行間市場發布2020年上半年財報，儘管在美國政府強力打壓下，2020年上半年，華為營收仍達到人民幣（下同）4,507億元，年增13.67％；淨利431億元，年增23.49％。

全天候科技29日報導，分業務來看，儘管美國打壓直接影響華為消費者業務在海外的市佔率，但佔華為半壁江山的消費者業務依然增長強勁。消費者業務收入為2,558億元，相比於去年同期的2,208億元，大幅增長15.85％。

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