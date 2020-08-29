華為上半年淨利年年增23％ 16:572020/08/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為投資控股有限公司28日在銀行間市場發布2020年上半年財報，儘管在美國政府強力打壓下，2020年上半年，華為營收仍達到人民幣（下同）4,507億元，年增13.67％；淨利431億元，年增23.49％。 全天候科技29日報導，分業務來看，儘管美國打壓直接影響華為消費者業務在海外的市佔率，但佔華為半壁江山的消費者業務依然增長強勁。消費者業務收入為2,558億元，相比於去年同期的2,208億元，大幅增長15.85％。 (工商 ) #華為 #消費者業務 #淨利 #增長 #上半年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憶聲7月每股賺0.09元 年增80％ 04:102020/08/29 證券．權證 倉和7月每股稅後賺1.3元 年增76％ 04:102020/08/29 證券．權證 中興通訊 H1淨利增逾26％ 04:102020/08/29 全球財經 臺企銀：股價回淨值 再增資 04:102020/08/29 金融．稅務 查德威克鮑斯曼邊拍《黑豹》邊化療 抗癌4年仍推8部作品 11:592020/08/29 娛樂 百勝中國香港第二上市 集資最多196億港元 13:152020/08/29 財經 惠譽：新台幣不畏疫擊 亞幣最強 04:102020/08/29 金融．稅務 奇鋐前7月獲利 跑贏去年全年 04:102020/08/29 證券．權證 推台美FTA14年 鄧有望美夢成真 04:102020/08/29 政治要聞 基勝上海廠停產 集中越南拚轉機 04:102020/08/29 證券．權證 財經熱門新聞 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 華為風暴 陸廠7奈米被掐死 專家爆最大致命傷 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 「美國政客要華為死」任正非曝對敵人的下一步 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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