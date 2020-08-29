香港上市、大陸知名民營汽車業者吉利汽車，傳出已經完成上市輔導，將很快提出大陸科創板招股說明書，若進程順利，將超越新能源車企威馬汽車，成為「科創板整車第一股」。

東方財富網29日報導，根據浙江省證監局官網28日夜間披露，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車控股有限公司的上市輔導工作已於日前全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。

報導指出，由於銷量不及預期以及未來市場的不確定性，今年稍早吉利汽車宣布將原定2020年的年銷量目標由141萬輛調降6％至132萬輛。吉利汽車表示，新冠肺炎疫情導致全球政治及經濟不明朗，為集團的業務活動及其未來現金流量帶來重大挑戰，更形容今年是吉利「有史以來最困難的一年」。

為進一步充實財務，今年5月，吉利汽車向各投資者發行及配售6億股新股份，籌集得款項淨額64.47億港元，該配售已於6月完成。

(工商 )