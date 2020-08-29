法國總統馬克宏於法國當地時間28日表示，法國5G網路建設無意排除任何公司，包括中國通訊設備製造商龍頭華為，但法國的策略是建基於歐洲主權。分析人士認為，馬克宏此言暗示，法國傾向採用歐洲供應商的設備。

綜合外媒29日報導，馬克宏在記者會表示，歐洲有兩大電訊設備供應商，包括易立信和諾基亞，能提供真正的工業方案及百分百的安全保障。馬克宏還透露，他曾就此與中國國家主席習近平交換意見，對方無可厚非同樣會顧及國家主權，傾向選擇「國產貨」。

另一方面，正在歐洲訪問的中國國務委員兼外長王毅，法國當地時間28日下午與馬克宏會晤，並轉達習近平的口信及贈送書籍。

王毅表示，中國願意與法國認真落實兩國領袖達成的重要共識，深化中法全面戰略夥伴關係，早日徹底戰勝新冠肺炎疫情。馬克宏則表示，願意深化兩國抗疫合作，與中方進一步推進全面戰略夥伴關係，在公共?生、氣候變化等問題上加強雙方溝通合作。

(工商 )