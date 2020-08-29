近期中美因南海問題關係緊張，美國國防部日前擴大制裁中國企業的名單，新增包括中國交通建設、中國三峽集團、中國中化集團、中國東方紅衛星等11家公司，美方指控這些公司由中國解放軍所擁有或控制，藉此因應中國軍民融合發展戰略。

綜合外媒29日報導，美國國防部於美東時間28日宣布，美國政府已認定包括建築巨頭中國交通建設集團在內的11家中國企業為中國軍方擁有或控制。

今年初，美國國防部認定20家中國頂尖企業為直接或間接在美國經營的中國軍事公司，包括那些由中國解放軍「擁有或控制」的、提供商業服務、製造、生產或出口的公司。稍早在8月26日，美方宣布將24家中國企業列入實體清單，原因是涉及幫助中國軍方在南海修建人工島等，並將限制相關個人的簽證。

分析人士認為，本次被納入名單的中企，雖然不會即時面臨美?制裁或懲罰，但1999年美?訂立的「國防授權法」規定，授權總統可以對在美國營運的企業採取措施，包括調查、禁制及沒收所有資產，相信這次美國國防部的做法是為將來可能進行的制裁先行鋪路。

(工商 )