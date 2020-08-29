特斯拉執行長穆斯克27日發推文證實媒體報導，特斯拉內華達州工廠成為「重大」網路攻擊的目標，一名俄羅斯男子企圖以100萬美元買通內部員工植入惡意程式發動網路攻擊，藉此勒索鉅額贖金，但該名員工不被利誘，並與聯邦調查局（FBI）合作阻止這起網攻陰謀。

新聞網站Teslarati報導，美國司法部25日發聲明，逮捕到一名俄國公民，涉嫌對某家美國企業發動網路攻擊，這家公司正是電動車大廠特斯拉。

司法部透露，被捕的是27歲俄國公民克魯奇科夫（Egor Igorevich Kriuchkov），他遭控企圖收買公司員工做內應，在公司內部電腦系統植入惡意軟體。

聲明指出，植入惡意軟體的目的，是要從企業網路中提取重要資料數據，然後向公司勒索贖金。

據Teslarati報導，7月中旬克魯奇科夫透過通訊軟體WhatsApp，找上特斯拉內華達州超級工廠（Gigafactory Nevada）的員工。該名非美籍員工操俄語，工作上會接觸到特斯拉網路系統。

克魯奇科夫要該員工在特斯拉系統中植入惡意軟體，事成後給予50萬美元報酬，隨後又提高到100萬美元，以現金或比特幣支付。

但該名內華達州工廠員工不受利誘，主動向FBI舉報揭發這樁網攻計畫。FBI介入後，指示特斯拉員工與克魯奇科夫保持聯繫，盡可能蒐集更多關於駭客不法企圖的情報。

8月19日，特斯拉員工配戴FBI提供的竊聽器和克魯奇科夫碰面，該名駭客同意預付1.1萬美元酬金。 8月21日，克魯奇科夫通知特斯拉員工計畫「暫緩」，酬金也要拖延一些時間才能匯入，並告知翌日會離開。但他企圖從洛杉磯離境逃離美國的盤算沒有得逞，於22日遭到逮捕。

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(中時新聞網)