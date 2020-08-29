江啟臣（左）痛批民進黨兩套標準，花蓮縣養豬協會理事長陳志忠（右）憂慮養豬產業會滅亡啊。（王志偉攝）

縣府副秘書長張逸華（左起）、江啟臣、養豬戶陳志忠、秘書長李乾龍、黨部主委張峻、農業處長吳昆儒。（王志偉攝）

花蓮縣豬隻數量7.1萬隻，成本高，豬農憂，一但開放，這產業就滅了。（王志偉攝）

有關美國牛、美國豬進口，國民黨主席江啟臣今走訪花蓮了解地方豬農心聲，他痛批民進黨永遠兩套標準，指蔡英文「對美日的卑躬屈膝，像是附庸國」；花蓮縣養豬協會理事長陳志忠則憂慮，台灣養豬成本高，原物料都要仰賴進口，「開放一定傷害台灣畜牧產業」，他希望蔡總統能擋住，否則產業會跌倒谷底、甚至滅亡。

「蔡政府事前沒知會國會，擺明硬幹，利用一只行政命令，閃避國會監督」，江啟臣上午在花蓮再對民進黨開放美豬美牛的決定開砲，江啟臣表示，蔡英文在野時講一套，執政時講一套，在野時說要顧食安、顧健康，強烈反對進口，執政時就棄民於不顧，「今天準備開放美豬、美牛，真的是為台灣好嗎？還是為了大內宣，而不惜犧牲台灣人民健康與農民的權益？」

江啓臣說，民進黨政府以國際食品法典(CODEX)規定的萊克多巴胺(瘦肉精)在10ppb以下，只要符合這個規定就沒問題的說法，但是，台灣民情愛吃豬肉、豬肉製品，同樣的劑量在其他不愛吃豬肉的國家可行，到台灣可能還是會吃過量，影響人體健康，讓人質疑決策根本黑箱作業，「蔡有責任到國會做國情報告。」

龍水畜牧場負責人、花蓮縣養豬協會理事長陳志忠表示，花蓮縣豬隻數量7.1萬隻，領有牧場登記證的約83場，環保趨勢抬頭，還有持續減養的可能性，目前縣府正制定地方畜牧法，豬隻數量可能會再少，每年8到10月間都會缺豬，目前從外地調豬約1500頭，產業已經雪上加霜，老百姓不了解這當中的政治問題，但政府禁止瘦肉精，堅決不要進口，如今卻突然讓美豬牛進口，分明是打臉自己。

一進口一定完蛋！台灣豬也沒有出口，只有肉品出口日本，溫體豬仍被禁止，往後的日子，這些養豬戶真的過不去，陳志忠還說，台灣養豬成本特別高，原物料都要仰賴進口，美國養豬飼料不用進口、原料便宜，開放一定傷害台灣畜牧產業，堅決不要進口，這才是保護台灣人民農業的政府，希望蔡總統能擋住，產業會跌倒谷底、甚至滅亡。

江啟臣今天由秘書長李乾龍、組發會主委李哲華以及黨中央多位幹部、花蓮主委張峻等人一同走訪花蓮豬農，花蓮縣府副秘書長李逸華、農業處長吳昆儒陪同了解地方豬農心聲。

(中時 )