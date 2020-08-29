安倍兩次請辭都是因為潰瘍性大腸炎宿疾。(路透)

日本首相安倍晉三28日拋出震撼彈，他因健康影響而請辭，而他罹患的疾病就是潰瘍性結腸炎(潰瘍性大結腸炎)。他第一次執政時曾因宿疾惡化，不得不辭職下台，相隔10餘年，困擾他的潰瘍性結腸炎成為壓垮他的最後一根稻草。日本醫師指出，潰瘍性結腸炎是一免疫異常的腸道疾病，發病10年後致癌化風險會增加，長期下來可能導致結腸癌。

安倍第一次執政去職後，《文藝春秋》月刊曾揭露，他17歲時即患上潰瘍性結腸炎。後來,據說因為新藥「Asacol」的出現，使他的病情獲得改善，他因此又復出政壇，不僅拿下自民黨黨魁一職，也二度當選首相，更在日前寫下任職最久的首相新紀錄。不過，今年以來疫情爆發，加上東京奧運延期的折衝，終於讓他積勞成疾，再度因為潰瘍性結腸炎而再度下台。

根據《日本經濟新聞》報導，潰瘍性結腸炎被認為在結腸的免疫系統中出現異常，它好發於20-30歲，中年人或兒童也可能罹病，但患者以輕症居多。目前還不清楚其發病原因，但似乎與各種環境因素交互作用或體質有關。在日本潰瘍性結腸炎患者約22萬人，而歐美又比日本多，此疾很難徹底治癒，它甚至被視為一種不治之症。

潰瘍性結腸炎主要症狀，有腹痛、腹瀉、血便、發燒、貧血、體重減輕，這些症狀雖不致命，但一天要多次跑廁所，會造成生活的不便，而壓力則是加重此病的原因。杏林大學教授久松里一說,，「為了提高生活品質，繼續徹底治療和抑制症狀非常重要。」此病特點是會反覆出現腹痛等症狀，治療以防止復發為主要目標。

治療潰瘍性結腸炎，久松教授表示，會根據症狀施藥，若藥效不佳，可能會實以類似人工透析的白血球成分去除療法，或採用粒細胞去除療法(GCAP)。如果病情嚴重，可考慮切除大腸的手術。此外，還有「糞便移植」療法，將健康人糞便中腸道細菌移植到患者體內。

久松教授說，潰瘍性結腸炎在發病10年後，致癌風險會逐年增加。由於結腸粘膜的持續發炎長期患有潰瘍性結腸炎可能導致結腸癌。它因此被認為容易罹患癌症。

(中時新聞網)