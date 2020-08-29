「2020花蓮夏戀嘉年華」28日由蕭敬騰（老蕭）領軍獅子LION、畢書盡（Bii）擔任雙壓軸，吸引滿場粉絲支持，獅子LION一出場就尖叫聲不斷，蕭敬騰一登場就送上抒情歌〈我們的愛〉揭開序幕，更脫下外搭的紅色襯衫拋下台送給粉絲，他隨後鋼琴自彈自唱〈最後的請求〈、搖滾橋段則熱唱〈Lion〉，只見老蕭拿著紫色麥克風雙腳跪在舞台，如王者般Rocker魅力征服全場，使盡全力飆唱讓歌迷聽得如癡如醉！整場最大彩蛋就是唱到最後一首經典英文神曲〈It’s my life〉時，Bii再度驚喜現身，「蕭畢」限定組合獨家在夏戀舞台上合體，兩人事先密謀大驚喜、無預警同框，讓現場陷入沸騰。

Bii曾許下每年都要到花蓮會粉絲，今年依舊兌現諾言、六度登上夏戀舞台， 一連演唱〈Be Your Light〉、〈Come back to me〉、〈撞〉、〈Love More〉等4首歌曲，還特別親民走下台與粉絲們握手、玩自拍：「每次來花蓮都非常開心，希望大家今天看完所有表演也會開心。」對於今年能夠合作偶像蕭敬騰，Bii事後感動地說：「看到今年花蓮夏戀的節目流程，我想著來花蓮好多次了，這次很榮幸跟我的偶像老蕭前輩所屬的獅子合唱團排在同一天，我想了想鼓起勇氣（厚著臉皮）提出有沒有機會合唱，沒想到前輩馬上答應，在練團跟剛剛舞台上，我都在前輩身上得到好多，到現在身體都還在震！」直呼希望之後還有機會一起表演，「因為是驚喜所以我們完全沒彩排…然後我被偶像牽到手了」。

老蕭（左）與畢書盡昨晚同台合作。（讀者胡俊彥提供）

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