總統蔡英文昨宣布開放含瘦肉精美豬、美牛（30月齡以上）輸台，風波爆發後，今日首度出席公開行程。媒體問及瘦肉精相關議題，蔡英文都笑而不答，僅默默走出研討會會場。

蔡英文今日中午出席「醫事檢驗師公會全聯會會員大會暨學術研討會」，會中表示，疫情發生後，她有機會到昆陽實驗室看看，看到醫檢師的辛苦，當時就投降，「以後叫我做什麼，我都會去」。今天看到全國各地的醫檢師，她也很開心。

提及受邀參與研討會，蔡英文表示她當時很疑惑，為何會選擇中午12點請總統來說話？是不是開完會會吃飯，但大家卻沒有吃飯。她笑言，自己對醫檢師的理解很高，唯獨這一點還沒找到答案。

防疫期間，醫檢師都日以繼夜、不眠不休投入檢驗，醫療體系才能做最有效率、精準的決策。蔡英文感謝醫檢師相關工會團體，扮演政府、醫檢師間最好的橋樑，醫檢師是防疫網中最關鍵的功臣之一，除了防疫期間，平時醫療體系運作中也很仰賴醫檢師堅守檢驗品質，積極守護民眾健康。

目前臨床上有6-7成重要決策都取決於檢驗結果，醫學檢驗在現代醫學佔有重要地位，尤其未來精準醫療是生技醫療發展重點。蔡英文表示，在此領域中，醫事檢驗佔有重要地位，都需要醫檢師的投入、專業，來昇華領域的發展。

對於醫檢師公會所呼籲的工作權、特管法議題，蔡英文在會中特別提醒醫事司長石崇良記得向部長報告，若部長覺得有困難，可與行政院長討論，若院長覺得有困難，就來和總統討論。事情要水到渠成，拜託給政府多一點空間時間、耐性，時間到了就會去做。

蔡英文特別提醒醫檢師，疫情還未結束，醫檢師還要忙一陣子，全國人民都很感謝醫檢師的付出，大家加油，有空還是要出去走走、運動、吃得健康，很多醫學領域的人都吃不健康，醫檢師的健康就是全國人民健康的最大保證。

(中時新聞網)