婚禮紅包究竟要包多少？如何不失禮數可以堪稱是一門學問，知名音樂人許常德上節目時，透露曾被一名不太熟的再婚女藝人狂酸「包太少」，讓他至今提起此段往事仍相當不滿。

許常德日前上節目《新聞挖挖哇》，他透露多年前收到一名再婚女藝人的喜帖，但由於婚禮辦在中南部，由於路途遙遠便沒有出席，但有請友人代包紅包3600元，沒想到某次巧遇時，對方竟當眾嘲諷他「包那麼少，還敢把金額講出來」，這讓許常德當場大動肝火，直接回嗆對方：「我們根本就不是朋友」。

許常德被酸包太少直接回嗆對方。（圖／Youtube)

即便事隔多時，許常德提起此事仍是難掩怒火，不解對方怎會把婚姻用價錢衡量，更認為若是朋友是不會脫口而出這種話，對此主持人鄭弘儀好奇對方婚姻是否幸福？許常德則是反嗆：「我管她幸不幸福」。

紅包禮金多寡引發爭議，其實早有先例，藝人余天二女兒余苑綺去年補辦婚宴，但李亞萍驚爆：「澎恰恰包了3600，實在包太少，我已經將紅包退回」，這讓澎恰恰爆氣回應，「紅包3600太少被退回！禮到人不到，您嫌少，那就對不起」，事後李亞萍則回應跟澎恰恰是多年好友，才會點名他開玩笑。

(中時新聞網)