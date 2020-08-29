姚愛寗在《黑喵知情》中飾演立委沈清楷（尹昭德飾）女兒「沈蕙芳」，最新劇情播出，姚愛寗與媽媽蔡燦得爆發爭吵離家，男主角施名帥受蔡燦得之託，到酒吧帶人回家，沒想到施名帥反被灌醉，遭姚愛寗「撿屍」，老婆連俞涵是寵物溝通師「黑喵知情」也隨之曝光。

身高160公分的姚愛寗個頭嬌小，劇中要照顧醉倒的施名帥，把他從酒吧一路扛回家，不只要把施名帥從計程車上、垃圾堆中拖出來，還要爬一層又一層的樓梯，讓她直呼：「真的重到不行！」施名帥開玩笑說自己被「撿屍」，直言：「姚愛寗沒在演，她是真的認真罵我、踹我！」施名帥劇中還醉到躺垃圾堆，酒醉模樣相當逼真，他自嘲平常表現就像醉酒，笑說：「眾人皆醒，我獨醉！」

姚愛寗劇裡在家壓抑當乖乖女，私下愛和朋友上夜店，會把心事告訴沈清楷辦公室助理羅鈞（施名帥飾）。姚愛寗本身個性與角色剛好相反，笑說：「我是外表看似叛逆，但內心柔弱的女生。」她透露與尹昭德、蔡燦得都是金牛座，而且都吃素，「劇組都備一桌菜給我們三人，真的很像一家人在吃飯」。有次她拍戲睡著，尹昭德還貼心幫她蓋上外套，真的很照顧人、很像爸爸。

LINE TV與酷斯本媒體聯合製作推出的優質自製劇《黑喵知情》，每週日晚間10點在LINE TV、民視無線台療癒播出，LINE TV VIP會員每週日晚間9點可以搶先一小時收看。

姚愛寗（右）劇中飾演沈蕙芳在家是壓抑乖乖女。（LINE TV提供）

姚愛寗在《黑喵知情》飾演沈蕙芳。（LINE TV提供）

姚愛寗發現施名帥家中「秘密」。（LINE TV提供）

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