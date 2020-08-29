總統蔡英文28日正式宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，讓爭議許久的美豬牛問題再度引爆。國民黨立委鄭麗文今天表示，人們若食用「瘦肉精」過度，嚴重會導致神經系統受損，甚至死亡。

「瘦肉精」與「萊克多巴胺」究竟能不能吃、能吃多少？

鄭麗文今(29日)在臉書貼出「小百科」解釋瘦肉精用途，「瘦肉精是一種類交感神經興奮劑，用途為促進心臟興奮和持久擴張支氣管，加在飼料裡，促進家禽家畜的蛋白質合成、加速脂肪轉化與分解、藉以提升肉品的瘦肉率」。

而此次開放的「萊克多巴胺」美豬，則是瘦肉精的一種，相較其他瘦肉精毒性較低，在人體代謝也比較快一點，但是食用量以及安全性，目前在歐盟以及中國大陸都是禁用、禁藥(因華人世界多習慣食用動物內臟，停藥後12小時，在動、禽體內的殘留仍高)的。

食用瘦肉精對人體有何危害？鄭麗文提出4點解釋，瘦肉精對人體的影響：

第一、食用過多瘦肉精，恐致「瘦肉精中毒」，引發心悸、四肢肌肉顫抖、頭暈、乏力、心跳過速、甲狀腺亢進。

第二、若嚴重者，會導致神經系統受損，甚至死亡。

第三、患有高血壓、冠心病、甲狀腺機能亢進，更容易發生健康危機。

第四、氣喘者若長期過量食用，對藥物會產生耐受性，降低支氣管擴張。

藍委也群起攻之。吳斯懷28日發文質疑「台灣並不缺豬肉和牛肉，為何此時還要特別開放美豬、美牛的進口？是要交保護費嗎？軍購交得還不夠嗎？」葉毓蘭也批，這項政策將跳過立法院審議，直接以行政命令施行。號稱最會溝通的政府，現在連民進黨的立委都是到最後一刻才被告知。2013年民進黨堅持瘦肉精零檢出，爭取「糧食主權」，要求政府不要開放美豬進口，農產品開放進口影響的不只是農民，還有全國消費者。現在這些在執政黨眼中都不是問題了。

國民黨主席江啟臣更痛批，國人健康不應成為政府交易籌碼，要求蔡總統應赴國會向人民報告。

(中時新聞網)