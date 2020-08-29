美國NFL名人堂球星厄文(Michael Irvin)29日公開自己曾感染新冠肺炎，他現在已經痊癒，但他在電視節目述說擊退病魔的可怕經歷，「那3個星期宛如地獄。」厄文今年54歲，年輕時是個身高188公分、體重超過90公斤的彪形大漢。

「我起初不知自己染病，忽然病情就急速惡化，連續四至五天劇烈頭痛，我吃不下飯、睡不著覺，無時無刻都在忍受疼痛。我檢測兩次(新冠肺炎)都是陰性，我以為自己沒事。但我很痛苦，度過了3周地獄般的生活。」

6月底厄文生病頭痛，數次檢驗都驗不出更讓他絕望，因此他症狀減緩後又再去檢測，「我不相信自己沒生病，這一定是新冠肺炎，不然我怎會這麼慘。最後的檢測結果，我身上果然有(新冠病毒)抗體了。」

厄文職業生涯受了很多傷，其中有些重傷曾讓他短暫癱瘓，但他說畢生沒遇過比新冠肺炎更可怕的病痛。「我當時以為自己不行了，頭痛到生不如死。我只能不斷告訴自己，再撐兩個星期就好，只要兩周，兩周就好。」

根據厄文的形容，那個頭痛就像是偏頭痛，這讓他極度同情偏頭痛的人。「我為所有偏頭痛的人祈禱，我剛親身經歷過，那絕對是世上最難熬的，也是我最歷經最痛苦的東西。」

(中時新聞網)