田馥甄挾著新歌屢創佳績氣勢，27日率先在社群發布短片，以影像敘事方式為下月即將到來的巡演周邊宣傳。社群28日揭曉《一個無人知曉的時刻》影片主題，畫面悄悄埋藏著這次演唱會的周邊商品，並且搭配田馥甄的口白，她表示：「不是要詮釋商品是什麼樣的東西，主要是傳達這些物品的精神！」對於演唱會開唱倒數1個月，田馥甄近日開始練團，「好久沒有唱3小時的感覺，演唱的當下沒有覺得累，唱完回到家真的有種累癱的感覺，全身的肌肉、肺的能量用掉滿多的，還有一個月時間可以好好準備」，並透露籌備進度，「內容已經確定！歌序、內容對焦更清楚」。

《一個無人知曉的時刻》影片拍攝場景布置乾燥花、小植栽等呼應田馥甄真實家中，更能自在呈現出家裡生活時刻，她隨心且泰然：「氛圍跟整個狀況都跟我的日常很相像，把我無人知曉的日常片刻跟大家分享，也希望大家跟我使用同樣一種物件的時候，發展出屬於你自己無人知曉的片刻。」而影片中搶先釋出6樣周邊商品，包括T-Shirt、沙漏、原子筆、毛巾等商品都極具巧思，其中一樣是顛覆傳統日曆、月曆， 特別推出時宜兼顧的節氣曆， 粉絲從過往發文可以窺見田馥甄對於時節的敏感，田馥甄說：「自己時常很在意節氣，我喜歡在什麼季節、什麼時刻，該去做什麼事情，希望自己可以按照當時時空背景、季節，去做事情、吃東西。」

田馥甄巡演推出許多周邊商品。（何樂音樂提供）

(中時 )