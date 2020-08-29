美豬牛進口 黃敏惠：完全沒有溝通 15:402020/08/29 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠29日首度對美豬美牛進口公開發表看法。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市長黃敏惠今29日參加2020嘉義市石猴雕刻競賽頒獎典禮後，首度對美豬美牛進口公開發表看法。（呂妍庭攝） 總統蔡英文28日宣布放寬美豬、美牛進口，嘉義市長黃敏惠今29日指美豬牛進口是突發狀況，中央完全沒有溝通，強調民眾最大的疑慮就是食品安全與產業發展，政府應告訴民眾如何解決問題，多與人民溝通後再來做決定。 黃敏惠說，政府做決策前應多與人民溝通，但這次突然決定，完全沒有溝通，重申這不止是食安議題，也是民眾對食安的考量，也影響產業發展，考量未來肉品標示不清的疑慮存在，嘉市國中小營養午餐已要求一定要用國內的豬、牛肉，另對於校園周邊餐飲小吃業也會加強督查，嚴格執行。 (中時 ) #美豬 #美牛 #進口 #黃敏惠 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放美國豬、牛肉進口 黃偉哲：有配套跟當年不同 11:472020/08/29 政治 內臟絞肉放行 楊志良批昨非今是 04:102020/08/29 生活新聞 蘇貞昌：每天吃33片排骨 5-10年才超標 網罵翻 11:452020/08/29 政治 餐飲業：台灣豬有競爭力 04:102020/08/29 財經要聞 短評／防兩岸關係失衡 04:102020/08/29 時論廣場 開放美豬牛疑問重重 江啟臣再批蔡英文 14:392020/08/29 政治 蓬佩奧：台開放美豬美牛 為雙邊經貿合作打開大門 05:202020/08/29 國際 肉品業籲做好三配套 04:102020/08/29 財經要聞 綠營美豬髮夾彎 藍議員四張圖狠打臉：雙標不演了 07:422020/08/29 政治 開放美國豬牛 顏寬恒曝民進黨20句自打臉幹話語錄 08:152020/08/29 政治 政治熱門新聞 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 對岸飛彈若打過來 年輕人終吐心聲網猛喊讚 - 政治 對岸若打台灣「這個地方」 沈富雄：美國不會袖手不管 - 政治 高雄暴雨淹水 韓國瑜清淤有用嗎？王淺秋給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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