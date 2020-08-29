嘉義市長黃敏惠今29日參加2020嘉義市石猴雕刻競賽頒獎典禮後，首度對美豬美牛進口公開發表看法。（呂妍庭攝）

總統蔡英文28日宣布放寬美豬、美牛進口，嘉義市長黃敏惠今29日指美豬牛進口是突發狀況，中央完全沒有溝通，強調民眾最大的疑慮就是食品安全與產業發展，政府應告訴民眾如何解決問題，多與人民溝通後再來做決定。

黃敏惠說，政府做決策前應多與人民溝通，但這次突然決定，完全沒有溝通，重申這不止是食安議題，也是民眾對食安的考量，也影響產業發展，考量未來肉品標示不清的疑慮存在，嘉市國中小營養午餐已要求一定要用國內的豬、牛肉，另對於校園周邊餐飲小吃業也會加強督查，嚴格執行。

(中時 )