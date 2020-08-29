美豬美牛明年元旦起將大舉攻台，蔡英文總統昨宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。多位北市議員痛批蔡政府鴨霸，罔顧國人健康，呼籲北市府應表態拒絕美豬牛進入。

王欣儀指出，蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，整個決策過程皆未詢問地方政府意見、未跟國人溝通達成共識就擅自開放，就連養豬協會也說「之前都沒討論，今天才知道」。

王欣儀表示，因為瘦肉精對人體健康有所危害，目前國內豬肉必須「零檢出」，但美國豬卻可以，而開放美豬後，一般餐飲業者、小吃店等極易選購價格較便宜的含瘦肉精美豬來降低成本，受害的就是外辛苦打拚、外食青年朋友。

王欣儀呼籲，北市府務必站在捍衛市民食安健康的立場上，明確表態反對美豬進口，若中央堅持恣意妄為，將拒絕美豬流入北市。

議員應曉薇也直言，蔡政府罔顧國人健康，若中央不管，地方也應堅持把關，呼籲市長柯文哲應表態，禁止含有瘦肉精的美牛、美豬流入台北市。

「丟臉！」議員游淑慧痛批，為了拉攏美日，民進黨不惜卑躬屈膝、進貢求保，買比別人貴的武器也就罷了，現在還拿國人的食安、養豬產業來交換，喪權辱民、自我否定，。

游淑慧質疑，昨天是開放美豬，而今年後呢？下一步， 民進黨政府是否準備要開放日本核災區食品的輸入。

(中時 )