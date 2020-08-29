梁舒涵「素娥」退出《女力報到－正好愛上你》後，劇中老公曾子余飾演的「沈煥清」也跟著消失一陣子，日前曾子余回歸《女力報到》劇組，任務是幫老婆「素娥」跑腿，送花給17連的好姊妹王尚菲，讓觀眾相當欣喜不已。重返劇組讓曾子余感觸特別多：「拍了1年半，像是天天上學看到大家，那種依賴感跟習慣還是存在的，回來就覺得很感動」。

曾子余靠著八點檔知名度大開，近日他與納豆出《食尚玩家兩天一夜GO》外景，前往墾丁度假，在墾丁大街喝起酒來，曾子余還拱喝開的納豆跟店員親嘴，讓納豆笑回：「我還沒醉！」高人氣的兩人也吸引民眾搶拍合照。

此次度假讓曾子余勾起過去與女友甜蜜回憶，當時入住獨棟小木屋兩天一夜，他拜託民宿老闆幫忙點滿屋的蠟燭作為驚喜，「一進去都是香氛蠟燭的香味跟閃閃燭光，床上就擺著我手做的卡片，然後那晚我們就一起躺在床上聊天、看星星。」至於目前的擇偶條件？曾子余通常都靠朋友幫忙介紹，他也開玩笑：「職業通常不是我會列入考量的，但如果她有錢也很好，讓我可以少奮鬥幾年。」《女力報到－正好愛上你》每周一至周五晚間八點於TVBS 42頻道播出。

曾子余與納豆前往墾丁度假。（TVBS提供）

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