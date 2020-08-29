午後雷陣雨開炸 全台14縣市大雨特報 13:442020/08/29 中時新聞網 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台14縣市大雨特報。(中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台14縣市大雨特報。(中央氣象局) 對流雲系發展旺盛，氣象局今（29日）表示，基隆至新竹、南投地區及西半部其他山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、強陣風及雷擊。 大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。 (中時新聞網) #大雨特報 #山區 #午後雷陣雨 #天氣 #14縣市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨彈下不停 全台18縣市豪大雨特報 13:342020/08/27 生活 下班小心雨彈 氣象局發布10縣市大雨特報 16:162020/08/28 生活 馬英九開砲 黃創夏3字曝藍營9月6日命運 15:572020/08/28 政治 開學日溼答答！梅莎離台最近時間點曝光 2地區嚴防大雨 22:442020/08/28 生活 屏東獨立音樂季連二天High炸墾丁！Karencici、Marz23輪番開唱 21:502020/08/28 娛樂 開放美豬牛 台美關係契機 蔡英文：勇敢踏出這一步 17:032020/08/28 政治 梅莎不排除變強颱 開學日最近台灣 明晚起連雨3天 07:262020/08/29 生活 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 04:362020/08/28 生活 西南風增強、豪雨狂炸 彰化以南8縣市豪大雨特報 05:592020/08/27 生活 梅莎今生成 「近台關鍵時刻」彭啟明揭曉 09:042020/08/28 生活 生活熱門新聞 館長中槍「全閃過要害」衣服藏玄機 網一看驚：要被掃貨了 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 水煮蛋超難剝？她沖冷水也沒用 網曝1招：每顆漂亮Q彈 - 生活 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 隔夜菜恐致癌？營養師揭真相：保存方式很重要 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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