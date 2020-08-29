全台14縣市大雨特報。(中央氣象局)

對流雲系發展旺盛，氣象局今（29日）表示，基隆至新竹、南投地區及西半部其他山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、強陣風及雷擊。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

(中時新聞網)