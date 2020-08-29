高鈺婷當選時力黨主席 民進黨：盼合作共同努力 13:502020/08/29 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時力當選黨主席 民進黨：盼合作共同努力。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量昨公布決策委員改選結果，時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席；民進黨今除了道賀，並表示，民進黨亦盼與時代力量共同努力。 時代力量昨公布決策委員改選結果，15名決策委員今首度召開決策委員會，透過推選方式選出新任黨主席，最終由拿下第2高票的時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席，高鈺婷成為時力首任女性黨魁，任期將到明年2月28日。 民進黨今表示，針對時代力量順利完成決策委員改選後，民進黨恭喜高鈺婷當選時代力量黨主席，民進黨亦盼與時代力量共同努力，創造台灣更美好的未來。 (中時 ) #力量 #時代 #時代力量 #民進黨 #黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨黨主席親征 籲選民1人拉10票 04:102020/08/29 地方新聞 祖孫3人執政近20年 救經濟下猛藥 安倍時代落幕 04:102020/08/29 國際大事 國民黨不可以 民進黨可以 總統稱時空環境改變 美豬牛元旦攻台 04:102020/08/29 生活新聞 開放美國豬牛 顏寬恒曝民進黨20句自打臉幹話語錄 08:152020/08/29 政治 為經貿關係升級鋪路 我明年起擴大開放美豬、美牛 04:102020/08/29 財經要聞 「新竹林志玲」高鈺婷出任時力新黨魁 盼半年任期重新調好時力體質 10:482020/08/29 政治 安倍請辭 下任日相群雄競逐 04:102020/08/29 全球財經 不滿新黨有人走回頭路 郁慕明力挺王炳忠 10:502020/08/29 政治 美豬開放傷害畜牧業 花蓮豬農憂產業滅亡 13:182020/08/29 政治 台灣人只能自求多福 04:102020/08/29 時論廣場 政治熱門新聞 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 對岸飛彈若打過來 年輕人終吐心聲網猛喊讚 - 政治 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 對岸若打台灣「這個地方」 沈富雄：美國不會袖手不管 - 政治 高雄暴雨淹水 韓國瑜清淤有用嗎？王淺秋給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。