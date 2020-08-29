時代力量昨公布決策委員改選結果，時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席；民進黨今除了道賀，並表示，民進黨亦盼與時代力量共同努力。

時代力量昨公布決策委員改選結果，15名決策委員今首度召開決策委員會，透過推選方式選出新任黨主席，最終由拿下第2高票的時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席，高鈺婷成為時力首任女性黨魁，任期將到明年2月28日。

民進黨今表示，針對時代力量順利完成決策委員改選後，民進黨恭喜高鈺婷當選時代力量黨主席，民進黨亦盼與時代力量共同努力，創造台灣更美好的未來。

(中時 )