時代力量前副秘書長高鈺婷接任黨主席，今年35歲的她有2個女兒，原是在工研院擔任工程師的職業婦女，卻踏上政治驚奇之旅，今年初參與立委選戰高票落選，如今更在時力內憂外患之際，扛下重整全黨重責。

1985年出生的高鈺婷在台北成長，台灣科技大學電資學院電子工程系工學碩士，畢業後在台灣科技重鎮新竹市擔任工研院工程師，曾參與太空中心衛星研發計畫，可說是不折不扣的科技人。

35歲的她已經是2個女兒的媽媽，原是工作和家庭兩頭忙的職業婦女，但2014年爆發反服貿的太陽花學運後，激發她對政治事務的關心，帶著女兒北上陪學生抗爭，並進一步加入社運團體「島國前進」。

高鈺婷在時力前黨主席邱顯智牽線下加入時力，擔任新竹市黨部媽媽後援會幹部，今年立委選舉，年輕、形象專業、外表亮麗的她接受時力徵召參選新竹市立委，挑戰兩大黨候選人，儘管最後在藍綠夾殺下未能當選，但拿下超過7萬票的高票，奠定她的從政基礎。

高鈺婷出線接下時力黨主席，早在預期之中，但時力正逢內憂外患，挑戰嚴峻。時力前黨主席徐永明捲入收賄案後，使時力標榜「打貪除弊」的招牌蒙塵，重創形象，儘管徐永明退黨試圖止血，但台北市議員黃郁芬、林穎孟不滿黨內處理方式，苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷也因質疑前黨主席黃國昌把持時力，紛紛退黨。

黨內人士認為，這波退黨潮，再次凸顯時力長期存在的路線問題未解。高鈺婷雖獲得邱顯智的力挺，但她不像黃國昌、徐永明等人在黨內擁有高輩分，黨公職是否信服、相挺，都有待觀察。

改選後的時力決策委員任期至明年2月28日，高鈺婷的主席任期只有半年，如何改變黨的體質，釐清路線爭議，重新召喚年輕人的信任，對她來說，如同是和時間在賽跑，任務相當艱鉅。

(中時新聞網)