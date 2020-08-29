補教業者趁學生返校時，在校大門口搭帳篷招生，占據人行道。（台中市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市府教育局強調，補教業者違規占用校地、造成交通壅塞，校方向警察局告發取締，市府將稽查補教業者嚴格要求改善招生行為。（台中市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市國中小將於31日開學上課，補教業者趁學生返校日，在校門口推銷招生，市議員林祈烽接獲老師和家長投訴，抱怨補教業者趁學生返校時，在校大門口搭帳篷招生，占據人行道，還對勸導的老師出言不遜，教育局29日表示，業者違規占用校地、造成交通壅塞，校方向警察局告發取締，市府將稽查該補教業者嚴格要求改善招生行為。

教育局強調；因應開學在即，市府函請各校，只要發現有補教業者在校地範圍內違規設攤招攬生意、影響交通，逕向當地警察局告發取締，維護校園師生安全。

暑假即將結束，各國中小準備迎接學生返校上課，補教業者在學生返校日大肆招生，到校門口發放傳單和招生。

林祈烽表示，有老師和家長向他投訴，補教業者為招攬學生，公然在校門口搭起帳篷，還在人行道上設置大面旗幟宣傳，影響學生通行，接送的家長因業者的強行推銷及旗幟擋住視線，造成校門口塞車，危及行車安全。

家長抱怨，補教業者為爭搶生意，不理會老師的勸告，有業者甚至還與老師和家長爭吵、對罵，行徑囂張，最後學校不得不報警處理，請來警察開單驅離，才結束這場糾紛。

林祈烽說，補教業者開學時發傳單招生，但宣傳行為要合法、合理，在校門口旁邊搭帳篷作業太離譜，對於學校教師的勸導，還口出惡言就更不應該，要求教育局要督促各校，只要發現補教業者有在校門口違規搭篷設攤等宣傳行為，一律報警取締，不能讓業者違法行為妨害到學生上學的權益。

針對有補教業者於返校日，在校門口擺攤招生，教育局指出，該補教業者違規占用校地、造成交通壅塞，校方已當場立即向警察局告發取締，市府也將稽查該補教業者嚴格要求改善招生行為。

此外，因應開學在即，市府也將函請各校，只要發現有補教業者在校地範圍內違規設攤招攬生意、影響交通，逕向當地警察局告發取締，維護校園師生安全。

(中時 )