「錯錯錯」！蔡政府宣布明年起開放美豬、美牛來台，引起國內譁然，花蓮縣府副秘書長兼發言人張逸華今受訪直喊這政策，連3錯！他轉達縣長徐榛蔚說明，縣府目前憂慮養豬農生存權益，因此將在最短時間，傾聽花蓮畜牧業者心聲，縣府也一定做好把關，不允許民眾健康損傷，守護縣民的健康。

第一錯，錯在時機不對，張逸華說，現在新冠狀肺炎病毒仍在世界猖獗，尤其美國，疫情並沒有減輕 這個時候為什麼把美國的畜牧業引進國內，時機是不對的。

第二錯，錯在不尊重國會，為什麼政府如此重大的決策，國會毫不知情、民意毫無所悉，張逸華問，難道可以一人決策、獨霸天下。

第三錯，張逸華說，有沒有想到農民呢，現在國人的健康是最重要的，過去講穀賤傷農，如果現在瘦肉精的豬肉來台，台灣的畜牧業者養豬戶何去何從？將來對於他們的生存如何顧慮呢？雖然政府說要編預算去補助，可是杯水車薪。

張逸華說，美牛豬進口來台，政府不僅沒顧慮民眾健康，以及畜牧業者的利益 ，更讓國會制度蕩然無存。所以蔡政府錯錯錯，連3錯。

媒體問，縣府目前會協助養豬戶，畜牧業來做一些抗爭或權益上的爭取嗎？張逸華說，縣府將在最短時間，結合花蓮畜牧業者，針對他們最大權益，尤其是針對花蓮縣民的健康做把關，「我們絕對不允許花蓮縣的縣民，健康有絲毫的損傷」，這是縣長徐榛蔚最關注的地方。

張逸華今早陪同國民黨主席江啟臣訪視花蓮豬農時，接受媒體訪問有關美豬牛進口，縣府立場態度。

(中時 )