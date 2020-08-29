蔡英文總統28日宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，針對民進黨發言人顏若芳指出，國民黨反對美豬進口是「昨是今非」，時任行政院副院長朱立倫也說過，「不該管制太嚴，對雙邊貿易關係與誠信問題不利。」對此，新北市議員葉元之痛批，豬牛不分，無腦護航。

葉元之表示，朱立倫當初講的是美「牛」，但民進黨為了護航美豬進口政策，竟然拉朱立倫來背書，這種豬跟牛都搞不清楚的無腦護航，簡直把人民當笨蛋，應該向社會大眾道歉，也突顯民進黨因心虛而亂了方寸。

葉元之指出，關於美豬的部份，朱立倫在2016年競選總統時就曾指出，高屏及台南地區有很多養豬戶，總產值高達580億元、工作人口逾5萬人，開放美豬絕對會影響養豬戶生計。

葉元之表示，朱立倫當時也強調，台灣人飲食習慣與其他國家不同，台灣一年平均每人吃豬肉35公斤、美國是5公斤、日本10公斤，豬肉是台灣飲食主要肉品，標準必須很嚴格，保護國人健康。

葉元之呼籲民進黨誠懇道歉，只有誠實面對過去鬼扯的自己，才能贏得民眾的信任。再硬坳下去，只會讓人想起那個硬把「走私」講成「超買」的嘴臉！

(中時 )