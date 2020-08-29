(14:38 新增桃機說法)一架華航貨機29日從桃園機場起飛後，因跑道發現疑似是輪胎的碎屑，為安全起見，該班貨機立即返航桃機，桃機因此兩度關閉跑道，影響若干航班起降，目前正在檢查中。

華航表示，航班編號CI-5198由747-400F執飛台北飛往洛杉磯貨運航班，上午10時41分起飛後不久，機場工作人員發現在跑道上有疑似是輪胎的碎屑，懷疑是剛起飛的貨機發生爆胎意外，經通報塔台並連絡該機，為了安全起見，機師決定返回桃機。

由於貨機才剛起飛不久，機上裝載大量燃油，為減輕重量，貨機還在外海上空洩放部分燃油後，才在12時58分安全降落在桃機，目前該航機已依標準作業程序進行檢查，詳細原因尚在釐清中。

桃園國際機場公司指出，中華航空CI5198貨機上午10時46分於桃園機場05R跑道起飛時爆胎，南跑道至11時18分暫停使用32分鐘，期間影響4架次到場（3架次載客）及4架次離場航班（未載客）。

機場人員第一時間至跑道現場清理胎皮異物，確認道面狀況及巡視該航機滑行路徑，均無異常。桃機公司說明，該跑道在上午10時至10時30分才聯合巡場，當時道面皆正常。

CI5198回航於12時57分落地後，桃園機場為確保跑滑道安全，再度關閉15分鐘，13時12分重新開放，該時段影響航班到場3架次（均未載客），離場航班4架次（1架次載客）。

(中時 )