內湖室外攀岩場。（林郁平攝）

內湖運動中心攀岩傳意外，女子10公尺墜地送醫不治，該館隨即貼出公告暫停開放。

北市內湖運動中心的攀岩場29日上午9時許，發生一起意外事故，一名36歲蘇姓女子在練習攀岩時，不慎從10公尺高墜地，導致頭部受到重傷，工作人員緊急將她送往醫院急救後仍宣告不治。

據了解，蘇女經常到運動中心攀岩，但意外發生後被發現她疑似沒扣上安全扣，至於詳細意外發生原因，目前正由檢警調查中。

(中時 )