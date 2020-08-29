內湖運動中心攀岩傳意外 女子10公尺墜地送醫不治 14:042020/08/29 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖運動中驚傳女子攀岩墜地亡。（取自內湖運動中心官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內湖室外攀岩場。（林郁平攝） 內湖運動中心攀岩傳意外，女子10公尺墜地送醫不治，該館隨即貼出公告暫停開放。 北市內湖運動中心的攀岩場29日上午9時許，發生一起意外事故，一名36歲蘇姓女子在練習攀岩時，不慎從10公尺高墜地，導致頭部受到重傷，工作人員緊急將她送往醫院急救後仍宣告不治。 據了解，蘇女經常到運動中心攀岩，但意外發生後被發現她疑似沒扣上安全扣，至於詳細意外發生原因，目前正由檢警調查中。 (中時 ) #意外 #中心 #運動 #不治 #女子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兼具健康與安全 平鎮治安座談會人數破表 10:392020/08/29 社會 砸69億 北台郵件作業中心拚2024啟用 04:102020/08/29 財經要聞 苗栗女騎士橫越馬路遭直行車撞擊重摔 送醫搶救宣告不治 13:102020/08/28 社會 韋禮安肌力歌迷 嚷貼近觀眾開唱 04:102020/08/29 娛樂新聞 女騎士橫越馬路遭直行車撞 送醫搶救宣告不治 12:592020/08/28 社會 克服場地限制 鐵人一姐躍上體表會 19:042020/08/28 體育 iBlues、Penny Black打造都會女子隨興優雅 04:102020/08/29 時尚消費 運動菁英育才計畫新年度名單公布 58位選手獲選 12:322020/08/28 體育 陸配倒車輾斃丈夫真相曝光 竟是2愛犬「誤撥動排檔桿」造成 08:052020/08/28 社會 父母失明 全心投入輔具維修領域 04:102020/08/28 地方新聞 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 內湖運動中心攀岩傳意外 女子10公尺墜地送醫不治 - 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 - 社會 館長遭近距離開槍 老婆首度發文回應 - 刑案 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。