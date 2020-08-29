新北市永和警分局於日前接獲報案有民眾坐於中正橋河堤外直播揚言自殺，警方即刻前往救援。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於日前接獲報案有民眾坐於中正橋河堤外直播揚言自殺，其朋友深怕發生憾事，立即請求警方於堤外協助尋找其朋友，警方接獲報案後，立即派遣巡邏警員許宏紳、傅紹鈞、劉季帆前往堤外分頭查看。

警員劉季帆便於中正橋堤外往新店方向岸邊發現32歲大陸籍陸姓男子，陸男坐於河邊喝酒，手上疑似有割腕情形，但意識清楚，立即請其他同仁前來協助，陸男表示手腕上傷是在家裡不慎割傷無大礙不需要就醫。

警方便耐心詢問其基本年籍資料，而陸男向警方表示自己僅因心情不好才坐於岸邊喝酒直播，造成大家的困擾深感抱歉，警方耐心開導該名男子心情，男子便打開心房配合警方上岸，並由警車先行護送載返所安置，聯絡其朋友前來接送返家。

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(中時 )