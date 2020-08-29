台中市長盧秀燕賣力行銷2020台中購物節，不到兩個月，累積登錄金額衝破70億元。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

9月12日如果接到台中市長盧秀燕的電話，你有可能是豪宅得主的幸運兒！2020台中購物節不到兩個月，累積登錄金額衝破70億元，除了實體店家生意受惠，今年因應疫情，市府首度規畫線上專區，民眾不用專程來台中，在電商平台購買「

台中專區」的農產品、美食、休閒與旅遊等，吸引外縣市消費者啟動手指消費，線上消費超過2億3000萬元，85％來自外縣市，又以「雙北」最有消費力，新北市超捧場占24％、台北市第二占19％，雙北成為台中購物節網購的大買家。

經發局分析電商消費數據，擁有上萬台中店家的PChome商店街，精選台中人氣店家強打，到目前為止，專區內的消費金額已經累計超過1億1000萬元，成交商品近8萬件，主要熱銷商品為台中美食、休閒旅遊和生活婦幼類產品。

東森購物的台中專區，透過大力宣傳累計消費達到1億2000萬元，成交商品超過8萬件，熱銷商品則以保健、台中美食和美妝最多。東森另外還針對最後10天加碼衝刺，8月20日至31日於專區消費，就贈送100元東森幣。

綜合兩大電商平台消費縣市分析，外縣市民消費占85％，新北市第一占24％、台北市第二占19％、台中市14.5％居第三，高雄市、桃園市和新竹市也排名前段班。

經發局長張峯源表示 今年因為疫情因素，台中購物節提早部署線上線下雙軌並進，並推出超有誠意的抽獎獎項，民眾不論線上線下，可參與天天抽電動機車，周周抽現金10萬元

，雙周抽汽車，還有現金100萬元以及豪宅等重量級大獎，果然成功吸引買氣，在各縣市舉辦的購物節活動中名列前茅。

台中購物節成功振興經濟，卻也引來網路謠言，傳出所謂消費金額突破70億元，是將消費金額3倍計的數字，而非實際金額。

張峯源澄清強調，購物節活動所登錄的金額，每一元都扎扎實實來自民眾的消費，是全台民眾登錄的發票，一筆一筆累計加總到70億元，3倍計部分是民眾參加抽獎的點數，與登錄金額完全不同，民眾不要誤信謠言，也提醒民眾把握最後倒數幾天，消費登錄發票。

最受矚目的精品宅還未抽出，只要民眾於8月31日前到登記營業地點於台中市內的商家累積消費500元以上，上網登錄發票，就可以取得抽獎資格，9月12日將抽豪宅大獎，人人有機會。

(中時 )