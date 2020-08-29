北埔慈天宮「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」，出現婦女自動自發挑擔奉飯的盛況，令人感動。（羅浚濱攝）

北埔慈天宮「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」，婦女挑擔到慈天宮，將準備的各式祭品奉飯給義民爺。（羅浚濱攝）

2020年全國義民祭由大隘祭典區輪值，從傳統儀式迎接義民爺揭開序幕後，29日於北埔慈天宮舉辦「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」，在傳統科儀逐漸式微的現代社會，出現不少婦女自動自發挑擔奉飯的盛況，令人感動。

擔任榮譽總爐主的縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、北埔鄉長莊明增及大隘祭典區總爐主姜心源等人也親自挑擔，從北埔姜氏家廟前帶領大隘地區的婦女，步行進入慈天宮奉飯，展現代代相傳對義民爺的至高崇敬。

「這是15年才有1次的大事，非常難得，當然要來參加！」不少挑擔奉飯的婦女說，一早就準備好供奉的飯菜，挑進慈天宮呈給義民爺享用，要用最虔誠的心意敬祀，期盼義民爺庇佑國泰民安。

楊文科表示，義民廟有15大聯庄，各庄每15年才有機會輪值1次，大隘聯庄是第15庄，從清光緒3年（1877年）開始首次輪值，到今年是第11次，地方上都很用心延續客家義民精神，要把傳統祭典傳承下去，從奉飯儀式後將逐漸進入祭典高峰。

9月5日在義民廟豎燈篙揭開核心祭典序幕，9月6日在褒忠橋鳳山溪放水燈招引水路孤魂，9月7日舉行義民爺祈福大典、交接值年總爐主、獻午供，傍晚大隘祭典區三鄉舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典，到9月9日恭送義民爺聖駕回鑾後結束今年祭典。

在奉飯結束後，縣長楊文科將過香爐的限量平安符現場發送給鄉親，吸引民眾大排長龍領取。

大隘三鄉在地的舞龍、獅隊鼓陣、學童太鼓隊及新竹縣客家舞蹈團編排的「旗振風揚義民爺」，29日在慈天宮廣場接續上場表演，展現當年義民軍英勇奮起保鄉衛土的精神，為奉飯活動增添亮點。

(中時 )