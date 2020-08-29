台中市29日凌晨，發生20歲康姓女子行經北區連環撞路邊3車事件。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

20歲康姓女子，29日凌晨3時39分，駕駛白色轎車疑返家途中精神不濟，行經台中市北區太原路、崇德路口，連環撞路旁3輛汽機車，首當其衝遭波及的1輛白色自小客車，因強力撞擊後車體凹陷，車殼、零件掉滿地，康女經酒測無酒精反應，車禍肇事後仍須負損害賠償責任。

台中市警第二分局交通分隊長丁照忠指出，當時康姓女駕駛由進化北路沿崇德路往漢口路方向行駛，行經北區崇德路近太原路口時，因一時疏忽，不慎衝撞路邊停車的2車輛自小客車及1部重機車，現場無人受傷就醫。

據了解，車禍事發當時正值凌晨，很多人都還在睡夢中，卻被突如其來，撞擊巨大聲響給嚇醒，紛紛跑出戶外查看，只見車禍現場被撞得一片凌亂，有的車甚至遭撞都扭曲變形、毀損嚴重，被撞車主直呼倒楣，還好都是停在路邊，車內無人受傷。

至於當時車速多快？肇事的康姓女駕駛，疑驚嚇過度，面對警方訊問卻答不出來；警方指出，康女因駕車在連續撞擊之後手腳受擦錯傷，所幸無大礙，車禍當時現場無人經過沒有人員傷亡，但是否因一時未注意、車速過快來不及剎車，才造成連環撞上3車？警方表示，車禍肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中時 )