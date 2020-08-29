新北瑞芳茶壺山驚傳遊客墜落50公尺廢礦坑，頭部重創緊急送醫。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區於29日上午有一名27歲的陳姓男子跟友人到茶壺山登山，但在抵達山頂後，為了探勘前方山路能否通往劍龍稜一時不慎，竟失足墜落約50公尺深的廢棄礦坑，在救出時因頭部受到重創，意識不清，目前已緊急送醫搶救。

新北市消防局指出，在上午9點17分獲民眾通報後，便派出秀峰、九份、瑞芳分隊和瑞芳中隊，一共出動車輛7輛和16名人員前往救援，在搜救人員抵達後，分成兩組來救援，其中，一批從礦坑通風口垂降，另外一批則從礦坑入口處進入，但因為現場地勢陡峭，並下起大雨，搜救人員經過評估，若要從通風口將傷員拉上來，不僅難度很高，更可能需要花費更多時間。

據了解，消防人員在評估後，由搜救人員在上午11點40分將陳男抬上軟式擔架後，再從礦坑入口處救出，但當時陳男已經意識不清，不僅頭部和下巴受到重創，連胸口也出現多處瘀傷，搜救人員緊急將之送往基隆長庚醫院治療。

(中時 )