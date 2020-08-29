有效解決空汙問題，台中市府除要求台中火力發電廠減少燃煤，今年更比照「台中市鍋爐空氣汙染物新設排放標準」增訂氯化氫管制辦法，提供業者緩衝改善期、預計2022年實施，環保局日前也舉辦公廳會、邀重油業者及民代探討改善方向，呼籲規畫符合規定的設施。

環保局指出，工業鍋爐是台中市空氣汙染排放來源之一，市府3年前訂定加嚴標準、同時宣導業者改用清潔燃料，盼藉此改善燃煤、燃油鍋爐長期造成的汙染情況；今年則修正原有汙染物排放規定，在其中增訂氯化氫排放標準，盼藉此督促燃煤工業鍋爐改用天然氣、木顆粒燃料或木屑等再生利用燃料。

環保局表示，包括木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，因具有碳中和功能，能幫助抑制溫室氣體；目前台中市仍有7家業者、共17座燃煤工業鍋爐，市府將持續輔導業者轉型、改使用固體生質燃料或天然氣，盼即日起至2022年元旦新規定實施前，燃煤情況能獲得具體改善。

而為幫助業者了解新規定，同時傾聽各界意見，環保局特別舉辦「鍋爐加嚴標準修正草案公聽會」，環保局強調，與會者對市府積極推動清潔燃料的做法表達肯定，會中引起討論的意見也將做為後續條文修訂參考。而幫助業者汰換舊有鍋爐，「補助企業加熱設備改用天然氣計畫」今年仍延續實施，汰換鍋爐補助金最高達80萬，10月底前受理申請。

(中時 )