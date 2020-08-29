捷克參議院議長維特齊明日將率領約90人的訪問團訪台。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，捷克團需要檢附上機前3天內的核酸檢測陰性證明，明天入境後，會有專人到飯店安排採檢，9月1日還會再採檢一次。雖然人數多，但是防疫的規格不輸當初的美國、日本團，也會新增防疫醫師到場的措施。

莊人祥表示，捷克團採專機來回，也會有專車接送，固定做幾台車。外交部也有專人隨團跟隨。除了立法院之外，其他的點也都探勘過，針對用餐、參訪的路線都有了解，搭電梯、上廁所也都會分流管控。

例如，去立院會用到哪些廁所，都會有人貼上表示，禁止其他人混用，用完後會清消。電梯方面，也有特別安排哪幾台可以坐，哪幾台不能坐。在重要的地方，如立法院、和商業團體的會商地點等，也會有防疫醫師到現場，觀察有無落實防護狀況。

莊人祥表示，此次安排防疫醫師前往重點場合，原因是捷克團人數較多，有約90人，加上包括立法院在內的許多地點在疫情期間都沒有接待過外交泡泡的經驗，才會請防疫醫師到場，若有防護措施做的不足的地方，會主動和外交部人員說明，要求改善。

(中時 )