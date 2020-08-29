國民黨28日召開記者會反對開放美豬、美牛進口，民進黨發言人顏若芳回嗆，指國民黨今日抨擊民進黨昨是今非，根本就是扭曲事實的胡亂指控，國民黨才是「昨是今非，跟美國有關的都反對」。更有綠營人士表示，副總統賴清德早在卸任行政院長時，就代民進黨道歉過。對此，前綠委林濁水嘆氣說，賴清德是個人說法，民進黨不要一句道歉都不說，都開放了就道歉吧！

府院拍板定案進口美豬美牛，總統蔡英文28日親上火線，宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。儘管蔡英文強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍遭藍營強力質疑、砲轟，國民黨主席江啟臣要求總統向國人道歉並赴立院國情報告，前黨主席朱立倫也質疑「卑躬屈膝，換來了什麼？」

但國民黨的砲轟，遭顏若芳反擊痛批，指國民黨過去擔任執政黨時，在還沒有國際標準的情況下，甚至都全力主張開放美豬、美牛，如今國民黨卻無視這幾年肉品食安的國際標準、科學證據的逐步成熟，更忘記過去國民黨不斷強調開放美豬、美牛有助於雙邊貿易關係的說法。綠營也有人指賴清德已為此事道歉過；賴在卸任的行政院長時，曾表示以前民進黨執政時要開放美豬、美牛，在野的國民黨反對，但後來國民黨執政時，變成在野的民進黨反對，過去他在國會，難辭其咎，要跟社會道歉。

對此，林濁水直言，民進黨道歉過？賴清德卸仼閣揆時有道歉，但除非卸仼閣揆前開放美牛美豬並道歉，否則只是個人道歉，怎算民進黨道歉？民進黨到現在沒道歉，並且還在辯為什麼不必道歉。

林濁水感嘆，都大動作的開放了，卻捨不得一個小小道歉，還要辯，真怪。如果有了小小道歉，對自已形象和對政治互動模式改善有大大貢獻。

(中時新聞網)