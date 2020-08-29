印地安人與紅雀之戰，張育成在比賽後半段替補上場打擊，先進帳本季首打點後，第2打席敲出安打，最後印隊14比2大勝紅雀。此戰則有一個大亮點，紅雀野手在2局上半完成3-2-8（一壘手傳捕手傳中外野手）雙殺守備，是1961年以來首見。

張育成在7局上半上場打擊，當時印隊以12比2大幅領先，三壘有人的情況下敲出滾地球出局，不過跑者回本壘得分，張育成進帳本季首打點；8局上半第2次打擊機會，張育成瞄準直球出棒，敲出安打，也是今年第2支，最後印隊14比2贏球，張育成打擊率2成22。

此局亮點出現在2局上半，當時無人出局一、三壘有人，印隊林鐸（Francisco Lindor）敲出滾地球，一壘手接到後先封殺打者，接著傳給紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina），莫里納先在三壘完成觸殺，已2人出局，又把想往三壘跑的跑者 J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）逼回二壘，此時原本林鐸想往二壘推進，但莫里納靠近二壘，讓林鐸不得不往回跑，又趁二壘跑者J.拉米瑞茲離壘過遠，傳給中外野手卡爾森（Dylan Carlson），完成這次3-2-8雙殺守備，莫里納功不可沒。

根據官方數據紀錄公司記載，這是自大聯盟擴張年代(1961年)起，首次出現3-2-8雙殺守備，為60年來首見。賽後紅雀總教練席爾特(Mike Shildt)說，「莫里納真的很聰明，這是他本能直覺反應，他是未來名人堂人選，懂得玩球的技術令人驚豔。」

(中視)