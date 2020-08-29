吳奇隆扮成攝影師突襲，反被保安推倒。（圖／翻攝自秒拍）

50歲吳奇隆去年和劉詩詩生下一子「步步」，當爸後吳奇隆近來常參加節目賺奶粉錢，先後擔任《奇妙小森林》、《元氣滿滿的哥哥》固定嘉賓，最近網上釋出一片段，可見調皮的吳奇隆在錄影時喬裝成攝影師，趁其不備時偷襲男星楊洋，結果被不知所以的保全以為是惡徒，一瞬間湧上撲倒吳奇隆，逼得導播出面喊停，不讓吳奇隆受傷。

吳奇隆當爸後生活重心都落在妻兒身上，最近他上《奇妙小森林》聊爸爸經也分享婚姻相處之道，坦言成為爸媽後經歷一段調節期，原本是工作狂的他作息變成配合小孩，但他很喜歡這過程，也說學到的新技能是小孩哭原來不一定因為肚子餓，也許是睏了或剛上完廁所，甚至是身體不舒服，驕傲說現在可以一手抱孩子、一手泡牛奶，十足全能奶爸。

而在《元氣滿滿的哥哥》中，吳奇隆遊戲魂全開，節目安排哥哥隊必須去按弟弟隊背後的按鈕，藉此淘汰分出勝負，一行人到深圳歡樂谷遊樂園時，吳奇隆穿著一身黑、戴著漁夫帽，拿著攝影機扮成工作人員，在弟弟隊經過時他突然猛勁全開攻擊楊洋等人，不僅嚇到藝人，還引出保全。

正當眾人大喊尖叫之際，突然出現4、5名保全將全身黑的吳奇隆拉開，甚至有意壓倒他，見情況不對，導播也衝出人群，大喊「安保讓開！藝人、藝人，這是藝人！」，而吳奇隆被識破身分，反而成為第一個出局的來賓，影片在微博熱傳，網友笑說：「安保保護措施很好」、「安保也很難，辛苦了」、「吳奇隆這打扮看著就不像好人」、「心疼我隆哥」。

(中時新聞網)