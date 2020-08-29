自台返菲確診個案是女工程師 接觸者21人檢驗結果出爐 14:212020/08/29 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。（資料照,張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前出現幾名境外檢出陽性的個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前赴菲律賓女工程師、赴上海女性、赴上海男童，在台接觸者都是陰性。 莊人祥表示，菲律賓女性19日出境返菲，機場採檢陽性，不過26號採檢陰性，到目前都沒症狀，衛生單位還會合菲國諮詢。21名在台接觸者，核酸檢測、血清抗體都是陰性。 另外，上海檢出的70多歲女性以及上海男童，在台所有接觸者得核酸檢測、抗體檢測也都是陰性。 (中時 ) #接觸者 #菲律賓 #女工程師 #檢出 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工具機天王遇斷鏈潮 怎麼堅持豐田管理的零庫存 10:002020/08/29 財經 黨產條例完全合憲 49案將重啟 04:102020/08/29 政治要聞 川普造勢場再傳確診 共和黨全國大會4人染疫 09:342020/08/29 國際 職場達人－The Canaan Project創辦人 楊冠義經營社群 分享僑生職場經驗 04:102020/08/29 產業特刊 「新竹林志玲」高鈺婷出任時力新黨魁 盼半年任期重新調好時力體質 10:482020/08/29 政治 工商社論》美國總統選舉的最後決戰：疫情、經濟、種族分裂 04:102020/08/29 財經要聞 直播》新增1例境外移入 指揮中心下午2點說明 11:032020/08/29 生活 防疫新品獲認證 威潤注活水 04:102020/08/29 證券．權證 「新竹林志玲」說話了：時力從哪裡跌倒 就從哪裡爬起來 12:212020/08/29 政治 餐飲業：台灣豬有競爭力 04:102020/08/29 財經要聞 生活熱門新聞 館長中槍「全閃過要害」衣服藏玄機 網一看驚：要被掃貨了 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 水煮蛋超難剝？她沖冷水也沒用 網曝1招：每顆漂亮Q彈 - 生活 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 隔夜菜恐致癌？營養師揭真相：保存方式很重要 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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