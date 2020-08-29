日前出現幾名境外檢出陽性的個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前赴菲律賓女工程師、赴上海女性、赴上海男童，在台接觸者都是陰性。

莊人祥表示，菲律賓女性19日出境返菲，機場採檢陽性，不過26號採檢陰性，到目前都沒症狀，衛生單位還會合菲國諮詢。21名在台接觸者，核酸檢測、血清抗體都是陰性。

另外，上海檢出的70多歲女性以及上海男童，在台所有接觸者得核酸檢測、抗體檢測也都是陰性。

(中時 )