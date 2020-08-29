竹北分局竹北派出所日前接獲超商通報，有民眾疑遭詐騙預備匯款，警方趕至現場了解剛踏入社會的黃姓男子匯款原因，確認是詐騙集團行騙老梗手法，及時攔阻ATM匯款，避免黃男遭受金錢損失。

竹北所警員向子雲和黃敏雯到超商後了解欲黃男匯款原因，發現黃男先前在網路購物買了1個1千元抱枕，詐騙嫌犯假冒該網路店商，詐稱因公司人員疏忽，下錯1筆1萬多元的訂單，詢問黃男是否有訂購，接著便表示要幫黃男取消該訂單，最後又詢問黃男銀行電話號碼。

過一會兒，假冒銀行行員來電要求黃男至超商匯款，超商周姓店員見黃男在ATM前邊講電話邊操作ATM許久，便得懷疑而通知警方到場。

警方告訴黃男許多相關詐騙手法，黃男才相信自己遭詐騙，並即時停止將錢匯入歹徒指定帳號，成功攔阻詐騙，使其免受金錢之損失。

黃男父母稱兒子是社會新鮮人，社會經驗不足，容易被當詐騙對象，對警方與超商積極協助防制詐騙的作為，深表感激。

竹北警分局呼籲，詐騙集團老梗再現，請民眾多加小心提防，警方亦將持續加強與超商、金融機構聯繫，店員或行員若有遇到類似案件將即時通報警方協助處理。

此外，民眾若接到疑似詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙3步驟。無論任何情況，務必在第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

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(中時 )