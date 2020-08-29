羅大佑因長期姿勢不良導致腰痛，醫生診斷是脊椎滑脫、囊腫及骨刺等問題，他6月初接受5個半小時的微創手術後，8月便馬不停蹄地展開宜花東鹿四站直播演唱會，每一站演出精心設計的歌單內容大獲好評，這四站直播總觀看人數更衝破兩百萬人次，最終場「宜蘭站」更驚喜在〈光陰的故事〉、〈童年〉兩首歌加入AR擴增實境技術與中華電信5G技術，帶領線上觀看直播的觀眾走入〈童年〉這首歌的創作背景，當羅大佑唱著〈童年〉的歌詞「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天，操場邊的鞦韆上，只有蝴蝶停在上面」，觀眾可以看到加入了擴增實境的大樹與蝴蝶飛舞著的畫面，透過AR畫面曝光羅大佑一路成長過程的珍貴照片。

四站直播分別設計不同主題，最終站回到羅大佑童年成長的地方—宜蘭，直播正式開始前播出前導影片，他走訪山中小學，哼唱起耳熟能詳的民謠〈望春風〉。此一橋段設定皆為「宜花東鹿」四站主題的起源，藉此帶大家親近我們的土地，一同走訪更多美麗之地，正式開場時現場則承接前導影片的音樂氛圍，羅大佑拿起木吉他輕輕哼起一段〈童年〉，緊接著又再以快節奏接唱〈草蜢弄雞公〉，讓在線收看的歌迷及現場觀眾直呼過癮。羅大佑在演出中不斷地提醒現場觀眾要拿起手機觀看，因為此次整體構思為「線上音樂紀實片」，宜蘭場還加入AR與5G技術，運用中華電信5G技術並結合AR(擴增實境)與3D多視角創新應用，讓觀眾可透過終端設備在羅大佑演唱代表作時，仿佛置身在〈童年〉這首歌的創作背景環境。

最終場「宜蘭站」為紀念此趟旅程，特別開放限時自8月29日下午5點首播，至隔天（30日）下午5點，24小時都能於LINE TODAY LIVE 官方帳號、HamiVideo以及中華電信MOD觀看「宜蘭場」的整場演出重播回放。而每一站直播不僅誠摯紀錄土地之美以及迷人的風俗民情，更以電影思維將經典曲目帶入場景之中，展現LIVE真諦！收錄最真實的環境音，讓「LIVE演出」與「LIVE生命」做出完美呼應。

羅大佑近期展開宜花東鹿四站直播演唱會。（大右音樂提供）

羅大佑近期展開宜花東鹿四站直播演唱會。（大右音樂提供）

(中時 )